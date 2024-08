Protagonista de Harry Potter conta que gravou filme bêbado

Conhecido por estrelar a saga Harry Potter, o ator Daniel Radcliffe, fez revelações pesadas sobre os transtornos que viveu por conta da fama precoce nos cinemas. Ele iniciou a trajetória na franquia com 11 anos de idade e finalizou ela 10 anos depois, mas com vários problemas pessoais.

Com o fim da saga, Radcliffe teve questões sobre incertezas relacionadas ao futuro, visto que viveu uma adolescência inteira nos holofotes da mídia, como uma estrela. Por conta disso, em entrevista para a BBC Radio, o ator afirmou que consumia bebidas alcoólicas frequentemente.

“Era uma maneira de não enfrentar o futuro, de como ia lidar com minha vida após Harry Potter. Sentia pânico sobre qual seria meu próximo passo. Tive problemas com o álcool, especialmente durante meus últimos anos de adolescente, quando comecei a sair à noite”, revelou.

“A maneira mais rápida de esquecer que estavam me observando era me embriagar. Mas claro, quando você está muito bêbado, pensa: ‘Oh, agora as pessoas estão me olhando porque estou muito bêbado, então talvez eu devesse beber mais para ignorá-las’”, relembrou.

Daniel Radcliffe diz que só bebeu fora do estúdio