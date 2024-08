Jovem é dopada após aceitar água de desconhecido

A jovem Kaline Ferreira, de 19 anos, desmaiou após beber a água oferecida por um desconhecido quando voltava de uma tentativa de entrevista de emprego em Votorantim, cidade vizinha de Sorocaba, no interior paulista, na tarde de quarta-feira (31).

Ela acordou instantes depois, desorientada, em uma área de mato, sem blusa, com arranhões e sangue nos seios.

No dia seguinte, Kaline Ferreira registrou um boletim de ocorrência, de estupro de vulnerável, na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, cidade onde ela reside.

Foto: Reprodução

Entrevista de emprego

A jovem identificou uma vaga de emprego que lhe interessou em um condomínio na cidade de Votorantim. Como o bairro fica na área mais rural do município vizinho, a viagem direta, por meio de aplicativo de viagem, sairia cara. Por isso, ela decidiu pegar um ônibus até o shopping Iguatemi, de onde pretendia acionar um carro de aplicativo.

Após desembarcar do coletivo, ela constatou que seu celular estava sem internet, impedindo-a de acionar o app de transporte.

“Desci a pé até a Praça de Eventos de Votorantim. Pedi ajuda, mas ninguém me ajudou. Falei que precisava chegar em uma entrevista de emprego, mas ninguém deu a mínima.”

Ela seguiu caminhando, com esperança de conseguir sinal de internet e chegar a tempo da entrevista de emprego. Constatando, instantes depois, que não conseguiria, decidiu voltar caminhando até o shopping.

Era um dia quente e ensolarado. O trajeto a ser vencido entre a praça e o shopping seria de aproximadamente 3,5 km.

Falsa ajuda

Quando iniciou a caminhada de retorno, um homem se aproximou de Kaline perguntando se ela estava bem e se precisava de ajuda. A jovem negou.

O homem insistiu, perguntando onde a jovem mora. Ela disse que, por educação, informou o bairro e ele afirmou residir perto, oferecendo uma carona. Mais uma vez, a criadora de conteúdo disse não. “Não ia ser louca de aceitar a carona de um desconhecido”, afirmou.

Kaline reiniciou sua caminhada e o homem correu até um carro sedan preto, de onde voltou com uma garrafinha d’água. “Ele disse que estava trabalhando vendendo água. Foi no carro, pegou uma garrafinha e me deu. Ele disse: ‘Pega essa garrafinha. Como vai andar até shopping e é distante, pode sentir sede’.”

A jovem se prontificou a pagar, mas o suspeito não aceitou o dinheiro. Ela então retomou a caminhada.