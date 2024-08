Traficante é preso com 67 trouxinhas de drogas e arma de fogo no Petrópolis, em Manaus

Um homem de 22 anos foi preso durante a noite de sexta-feira (2), em posse de mais de 60 trouxinhas de drogas, uma arma de fogo e munição, no rip-rap São Sebastião, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. Todo material encontrado foi apreendido.

Das 67 trouxinhas apreendidas, 35 eram de oxi, 18 de cocaína e 14 de maconha. Além do material ilícito, uma balança de precisão, uma pistola calibre 380, uma munição do mesmo calibre e um carregador, também foram encontrados com o suspeito.

A equipe policial estava em patrulhamento pela região, quando recebeu denúncia anônima de que alguns homens estavam armados no rip-rap São Sebastião. Durante diligências no local, um homem sacou uma arma de fogo e efetuou disparos em direção aos PMs, que revidaram à ação criminosa.

Após ser atingido, ele foi capturado com as drogas, a arma de fogo e a munição. Em seguida, foi conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio Pereira Machado, na zona leste.

Os policiais militares constataram junto ao Centro Integrado de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom) que o homem já possui passagem pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e associação para o tráfico.

O material apreendido foi encaminhado para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

