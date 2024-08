Lulu Santos cancela show e é internado com sintomas de dengue

Artista deu entrada no hospital São Vicente, no Rio, na última sexta-feira (2); leia o comunicado

O cantor Lulu Santos, 71, foi internado após apresentar um quadro viral compatível com os sintomas de dengue.

Segundo um comunicado compartilhado nas redes sociais do artista, o músico deu entrada no hospital São Vicente, no Rio de Janeiro, na última sexta-feira (2).

Além disso, o show que ele faria neste sábado (3), na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, foi cancelado.

Segundo a equipe, o artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Até o momento, ele apresenta lucidez e bom estado geral.

Leia o comunicado na íntegra

“O cantor Lulu Santos deu entrada no hospital São Vicente, no Rio, na tarde de hoje (02/08), com quadro viral compatível com os sintomas da Dengue. O artista passou por uma bateria de exames e segue aguardando os resultados. Seu quadro de saúde é lúcido e em bom estado geral.

Por recomendações médicas, Lulu precisará cancelar sua apresentação de amanhã – sábado (3) – na Chapada dos Guimarães (MT). O show será remarcado e comunicado pelas redes sociais da organização e do artista. O evento de sábado segue mantido com nova atração.

“Lamentamos o ocorrido e desejamos uma breve recuperação ao nosso Hitmaker. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos.”

Lulu Santos é internado com sintomas de dengue / Instagram/Lulu Santos

Em junho, Lulu também foi internado com quadro de influenza A, gastroenterite aguda e dengue.

Após alta médica, o cantor seguiu se recuperando em casa e agradeceu ao carinho e boas vibrações enviadas por fãs e seguidores.

