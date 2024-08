Corpo em decomposição é encontrado boiando em rio do AM

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado boiando no rio, próximo ao município de Alvarães, no interior do Amazonas, durante a sexta-feira (2).

O corpo foi encontrado por moradores que passavam pela localidade. O Pelotão Fluvial de Manaus foi ao local para fazer a remoção do corpo e acredita-se que a vítima tenha vindo do município de Uarini.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo e irá investigar a causa da morte, assim como a identidade da vítima. O caso é acompanhado pela Polícia Civil do Amazonas.

Leia mais:

Corpo em estado de decomposição é encontrado boiando em igarapé de Manaus

VÍDEO: corpo em decomposição é encontrado em área de mata em Manaus

Corpo de mulher em avançado estado de decomposição é encontrado no Tarumã, em Manaus