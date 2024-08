Olimpíadas: Bia Ferreira perde mas conquista medalha de bronze no boxe

A brasileira Bia Ferreira conquistou a medalha de bronze no boxe durante as Olimpíadas de Paris 2024. A brasileira foi derrotada pela irlandesa Kellie Harrington na semifinal da categoria até 60kg feminina e ficou com a medalha.

No boxe olímpico, não há disputa pelo terceiro lugar, o que assegurou a medalha de bronze para a brasileira.

Na decisão da categoria até 60kg feminina, Kellie Harrington enfrentará a chinesa Tang Wenlu. A luta está marcada para a próxima terça-feira (6), prometendo um grande espetáculo. Vale lembrar que Harrington foi a algoz de Bia na final olímpica de Tóquio, há três anos, tornando a rivalidade ainda mais interessante.

Bia Ferreira e a Trajetória ao Bronze

Bia Ferreira é um nome de peso no boxe feminino e sua trajetória até o bronze em Paris 2024 foi marcada por muita garra e dedicação. Aos 31 anos, a pugilista baiana demonstrou grande resiliência em todas as etapas da competição, sendo um exemplo para muitos atletas jovens.

Em sua carreira, Bia já coleciona diversas conquistas importantes. O destaque vai para a prata olímpica em Tóquio 2020, além de títulos mundiais e pan-americanos. Esta medalha de bronze é mais uma prova de seu talento e persistência no esporte.

Quem é Kellie Harrington?

Kellie Harrington, a adversária de Bia Ferreira na semifinal, é uma pugilista irlandesa com um currículo igualmente impressionante. Além de vencer Bia em Tóquio 2020, Harrington soma várias medalhas em campeonatos europeus e mundiais, sendo uma das principais atletas da modalidade em sua categoria.

Na luta pela medalha de ouro em Paris, sua oponente será Tang Wenlu, da China. Esta disputa promete ser acirrada, com Harrington tentando repetir o feito de Tóquio e conquistar o lugar mais alto do pódio.

O Boxe Olímpico e Suas Peculiaridades

O boxe olímpico tem algumas características únicas quando comparado ao boxe profissional. Uma das principais diferenças é a presença de duas medalhas de bronze, uma para cada um dos semifinalistas derrotados, eliminando a necessidade de uma disputa pelo terceiro lugar.

Combates de menor duração

Pontuação baseada em golpes válidos

Categoria de peso mais bem definida

Estas regras tornam a competição diferente e, muitas vezes, mais técnica, priorizando a precisão e a estratégia dos lutadores.

