Queda de aeronave mata três pessoas no interior de SP

Pelo menos três pessoas morreram na queda de avião bimotor em uma fazenda localizada em Birigui (SP), na tarde deste sábado (3).

De acordo com a polícia, com a queda, a aeronave pegou fogo. As chamas se alastraram e atingiram parte da área de pastagem da propriedade rural.

De acordo com a Polícia Civil, o bimotor passou por uma manutenção no Aeroclube de Birigui e decolou, por volta das 13h, com destino à Socorro (SP).

Ainda não há informações sobre a identificação das vítimas.

Em nota à TV TEM, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) informou que investigadores do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA) foram acionados para atender a ocorrência que envolve o modelo 95 A55 em Birigui.

*Com informações do g1

