Brasileiro A2: Com acesso à Série A1 garantido, Instituto 3B é vice-campeão

O futebol feminino amazonense vive um novo momento em sua história. Após conseguir o acesso para a primeira divisão nacional, o Instituto 3B fica com o vice-campeonato do Campeonato Brasileiro Feminino A2.

Na final, disputada contra o Bahia (BA), neste domingo (04), no estádio Pituaçu, em Salvador, as Feras da Amazônia foram superadas pelas donas da casa por 2 a 1. Vilma e Ary marcaram para as Mulheres de Aço. Rafa fez para o 3B e deu esperanças de empate. As Feras lutaram até o último minuto, mas não conseguiram igualar o marcador.

O jogo

A equipe do Bahia começou na pressão. Com menos de três minutos, a goleira Camila já havia aparecido em dois lances decisivos. A resposta do 3B veio com Roque. A atacante das Feras emendou uma bola de primeira que passou por cima do gol.

O treinador João Carlos Cavalo não abriu mão do estilo de jogo e, mesmo fora de casa, escalou um time ofensivo e adotou marcação alta, dificultando a saída de bola das baianas.

Aos 12, Dan acertou um foguete de fora da área, que tinha endereço certo, mas Anny desviou a bola para escanteio. Depois, foi a vez do Bahia marcar alto.

O 3B também encontrou dificuldades para sair jogando. Aos 29, Dan cruzou, Vilma cabeçeou para vencer Camila e abrir o placar.

Aos 38, Roque descolou bom passe para Paulinha, que foi na linha de fundo, cruzou para o meio e a zaga afastou. Nos acréscimos, Ary cobrou escanteio, Camila tentou encaixar e mandou contra a própria meta 2 a 0 para as donas da casa. A arbitragem deu o gol para Ary, cobradora do escanteio.

Após o intervalo, o 3B voltou melhor. Aos seis, em contra-ataque mortal, Roque invadiu a área pela direita e deu assistência para Rafa diminuir o placar.

A equipe do Bahia começou a errar passes fáceis e o momento psicológico no início de segundo tempo era das Feras.

Aos 18, Rafa puxou mais um contra-ataque, deu bom passe para Maria Vitória, a atacante tentou driblar a goleira Yanne e não conseguiu. Dez minutos depois, em falta na linha de fundo, o Bahia quase amplia de cabeça, mas Camila fez a defesa parcial e Anny mandou para escanteio.

Na reta final, o 3B foi para a pressão em busca do empate. Nos acréscimos, até a goleira Camila foi para a área tentar o gol, mas o empate não veio e a arbitragem apitou o fim de jogo.

Próximos desafios das Feras da Amazônia

O 3B agora dará atenção ao Campeonato Amazonense Feminino, o Barezão Delas. As Feras, que vão entrar na semifinal, aguardam a definição do Play Off para conhecer o adversário.

Em 2025, o 3B vai representar o Amazonas na elite do Brasileirão Feminino. Grandes desafios aguardam as Feras da Amazônia, que vão continuar inspirando as novas gerações e dando orgulho ao povo amazonense.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Olimpíadas de Paris: Carol e Bárbara são eliminadas nas oitavas do vôlei de praia

Fisiculturista amazonense tem parada cardíaca e morre após competição em SC