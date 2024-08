Série B: Amazonas supera Ituano (SP), pela última rodada do primeiro turno

O Amazonas FC venceu o Ituano (SP), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, no sábado (03), no Carlos Zamith.

O gol foi marcado pelo camisa 9, Luan, na segunda etapa. Com o resultado, o Amazonas conquista a sexta vitória e chega aos 24 pontos na tabela. Agora, são quatro jogos de invencibilidade no campeonato.

O jogo

Mesmo jogando em casa, o Amazonas encontrou um jogo duro diante do Ituano. As chances criadas foram poucas, até a reta final da primeira etapa. Matheus Serafim recebeu lançamento de Rafael Tavares, partiu em velocidade e foi derrubado na entrada da área por Guilherme Lazaroni. O árbitro chegou a marcar o pênalti, mas o lance foi revisado e a falta foi marcada.

O central da partida expulsou o defensor do time paulista. Na cobrança da falta, Renan Castro carimbou a trave e, no rebote, Ivan Alvarino chutou em cima do goleiro Jefferson Paulino, a bola chegou em Erick Varão que finalizou e o arqueiro fez a defesa firme.

Na volta do intervalo, o Amazonas foi para cima do adversário, para aproveitar a superioridade numérica de jogadores. O técnico Rafael Lacerda colocou o time mais ofensivo com as entradas dos atacantes Ênio e Luan, nos lugares de Erick Varão e Rafael Tavares.

O gol do Amazonas saiu aos 18 minutos, quando Luan recebeu, puxou pra perna esquerda, dentro da área, e mandou no canto de Jefferson Paulino.

Menos de dez minutos depois, Vinicius Paiva, do Ituano, foi expulso por conduta violenta e deixou os paulistas com dois jogadores a menos. Aos 39, Cocote quase marca para a Onça-Pintada. O atleta vindo das categorias de base do Amazonas saiu de frente com Jefferson Paulino, mas o goleiro levou a melhor no duelo.

Panorama e próxima rodada

Com 24 pontos, o Amazonas ocupa a 12ª colocação e espera a conclusão da rodada para saber qual a sua posição depois do fim do primeiro turno. Vale lembrar que algumas equipes tem jogos a menos e a Onça é uma delas, o confronto diante do Goiás está pendente.

Na abertura do returno, o Amazonas encara o Sport (PE), no sábado (10), às 16h (de Manaus), na Arena Pernambuco.

