Olimpíadas: Brasil vence Polônia e fecha 1ª fase com melhor campanha no vôlei feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu a Polônia neste domingo e fechou a fase de grupos com 100% de aproveitamento nas Olimpíadas de Paris.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães foi a única a não ceder sequer um set, terminando assim no topo, com a melhor campanha. Com isso, o Brasil vai encarar nas quartas de final a República Dominicana.

No primeiro set, o Brasil ficou a frente praticamente durante todo o jogo e fechou sem sustos em 25 a 21.

O segundo set, que também parecia que seria fechado de forma tranquila pelo Brasil, se tornou um verdadeiro desespero. As comandadas e José Roberto Guimaraes chegaram a abrir 24 a 19, mas viram as rivais viraram o jogo e o game se estendeu de forma alternada até Gabi marcar o 38º ponto, abrindo dois pontos sobre as europeias e conseguindo finalizar o set.

O susto vivido no segundo set fez com o Brasil deslanchasse de vez e tivesse mais facilidade para bater a Polônia. Com grande atual coletiva, a seleção fez 25 a 14 e fechou o jogo em 3 a 0.

Agora, o Brasil irá enfrentar a Republicana Dominicana nas quartas de final do vôlei feminino e chega com enorme favoritismo para a partida.

Brasil x Polônia – vôlei feminino Paris 2024 — Foto: Steph Chambers/Getty Images)



Confrontos das quartas de final do vôlei feminino

Brasil x República Dominicana

Estados Unidos x Polônia

Itália x Sérvia

China x Turquia

