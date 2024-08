Caçulinha, músico do “Domingão do Faustão”, morre aos 86 anos

O músico Rubens Ântonio da Silva, conhecido popularmente como Caçulinha, morreu na madrugada desta segunda-feira (5) aos 86 anos, na capital paulista.

“É com profunda tristeza que comunicamos que Caçulinha, o grande músico, o irmão inseparável e o titio mais amado, nos deixou hoje, aos 86 anos, durante a madrugada”, lamentou o perfil oficial do maestro nas redes sociais.

Caçulinha se tornou conhecido nacionalmente por participações no programa Domingão do Faustão, da TV Globo, e pela criação de trilhas sonoras para a emissora, mas também dedicou a vida à MPB, com mais de 30 discos gravados.

“O maestro, com ouvido absoluto, que tocou com os grandes artistas, deixa um legado imenso de amor à arte”, continuou o post em homenagem ao músico.

*Com informações de CNN