Missionário estupra adolescente no AM e diz que foi ‘sinal divino’

Francimar de Matos Pereira, de 27 anos, conhecido como “Missionário”, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos, em Boa Vista do Ramos, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em várias ocasiões, desde o dia 12 de fevereiro de 2023.

Conforme o delegado Roab Rocha, que está respondendo pela 46ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boa Vista do Ramos, o autor é missionário em uma igreja no município e se aproveitava do cargo para cometer os abusos sexuais.

“No dia 29 de julho, a equipe policial da 46ª DIP recebeu uma denúncia anônima dizendo que o suspeito e a vítima estavam tendo relações dentro de um carro. Os policiais civis chegaram a ir ao local, todavia ele fugiu, deixando a vítima no local”, informou o delegado.

Segundo o delegado, em depoimento, a adolescente relatou que Francimar disse que havia recebido um suposto sinal divino para que ambos ficassem juntos e, desde então, eles estavam mantendo um relacionamento.

“A equipe de investigação trabalha com a possibilidade de haver outras vítimas, também adolescentes, deste homem. Caso alguma vítima o identifique, deve comparecer à delegacia para denunciá-lo”, disse o delegado.

Colaboração

A PC-AM solicita que quem souber a localização de Francimar de Matos Pereira, repasse as informações para os números (92) 99490-4264, disque denúncia da 46ª DIP ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do informante será mantida em sigilo.

Leia mais

Grupo criminoso é procurado após assalto em ônibus de Manaus