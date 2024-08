Quem é Benedetti, zagueiro do Palmeiras que impressionou Abel

O Palmeiras se consolidou por duas coisas recentemente. Primeiro, por ser um dos times mais vencedores do Brasil, principalmente pela era Abel Ferreira, durante a qual acumulou diversos títulos.

Segundo, por ter uma das melhores categorias de base do mundo, formando talentos que já estão na Europa ou que irão próximos anos. Exemplos disso são Endrick, hoje no Real Madrid, e Estêvão, vendido ao Chelsea.

Portanto, o Verdão tem nomes de peso em seu elenco, que movimenta sites de apostas e os gramados, mas não esquece dos jovens. E um dos próximos na lista de possíveis destaques é um zagueiro que impressionou Abel Ferreira, Benedetti.

Quem é Benedetti?

Nas últimas rodadas, o Palmeiras visitou o Grêmio e Abel Ferreira relacionou pela primeira vez o zagueiro Luiz Gustavo Roncholeta Benedetti, de 18 anos. Ele deve receber mais oportunidades, ao menos nos treinamentos, já que o Verdão vendeu Luan e não contratou ninguém para o setor. Além disso, Murilo está lesionado.

Benedetti, natural de Bauru, no interior de São Paulo, mede 1,97 metros e é jogador mais alto do elenco, considerando apenas os atletas de linha. No geral, o goleiro Mateus, com 1,99 metros, é o maior. Apesar da estatura, o que é uma vantagem nas jogadas pelo alto, tanto ofensiva como defensiva, ele não é um zagueiro lento.

Canhoto, tem boa saída de bola, características que agradam o treinador Abel Ferreira e que os outros defensores do clube não têm. Com contrato até setembro de 2026, o Verdão deve renovar por mais um ano nas próximas semanas.

Vale destacar que, nas categorias de base, o defensor soma sete gols em 15 jogos em 2024, números que chamam a atenção especialmente por ele ser um zagueiro. O bom desempenho no Verdão rendeu convocações para a Seleção Brasileira de base.

É importante frisar que, atualmente, o Palmeiras conta com Gustavo Gómez e Murilo como a dupla de zaga titular, além dos jovens Vitor Reis e Naves como opções. Portanto, Benedetti assume hoje a função de quinta opção na defesa do Verdão.

Palmeiras briga por mais títulos em 2024

O Palmeiras começou a temporada perdendo a Supercopa do Brasil para o São Paulo, mas conquistando o Campeonato Paulista. Agora, o clube ainda disputa mais três títulos no ano.

No Campeonato Brasileiro, trava uma batalha ponto a ponto principalmente com Botafogo e Flamengo pelo título. O Verdão é o atual bicampeonato e busca igualar o feito do rival, São Paulo, com três títulos seguidos.

Além disso, encaram o Flamengo na Copa do Brasil, que está nas oitavas de finais. Quem avançar surge como um dos favoritos na briga pelo título da Copa Nacional.

Além disso, na Copa Libertadores, enfrenta o Botafogo nas oitavas de finais, com a promessa de dois grandes jogos em agosto. Com todas essas disputadas, os jogos do clube movimentam as casas de apostas.

