PAC Alvorada abre para agência dos Correios para atender população da zona centro-oeste

O Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, na avenida Desembargador João Machado, nº 4.922, acaba de ganhar um novo serviço. Nesta segunda-feira (5), o espaço inaugurou oficialmente uma nova agência dos Correios. O PAC Alvorada é coordenado pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), por meio da Secretaria Executiva de Cidadania (Secid).

Durante a solenidade de abertura, a titular da Sejusc, Jussara Pedrosa, falou sobre a importância de levar os serviços dos Correios para mais perto da comunidade.

“É de suma importância, principalmente, porque o PAC é a casa do cidadão. É onde ele vai procurar por todos esses serviços. Então, nesta nova roupagem, a Sejusc tem procurado ainda mais parceiros para o melhor atendimento à população”, destacou a secretária.

O superintendente dos Correios, Marco Terêncio da Silva Sampaio, reforçou a variedade de serviços ofertada pela unidade do Alvorada. “Aqui, está dedicada ao público em geral. Temos e-commerce [ou comércio eletrônico] e venda de seguros e todos os demais serviços que os Correios têm. É uma megaplataforma”, ressaltou o superintendente.

De acordo com ele, é bastante comum que a população veja os Correios como sendo somente um serviço de envio e entrega de encomendas. “Ele é muito mais que isso. Hoje, temos seguro e um centro de logística para levar o produto do cliente para qualquer lugar do mundo, além de um armazém que cuida dessa encomenda. Os Correios estão inovando cada vez mais e buscando novos serviços. Estamos aqui para facilitar”.

Atendimento

A autônoma Marineide Melo foi aos Correios do PAC Alvorada para enviar uma encomenda. Ela elogiou a agilidade e eficiência do atendimento.

“Foi uma ótima ideia [trazer os Correios para o PAC], pois facilita a nossa vida, da pessoa que usa o serviço. Sempre usei os Correios, então, para mim, foi uma ótima opção mesmo. Tive um ótimo atendimento”, finalizou.

