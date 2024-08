Em Manaus, campanha do Dia dos Pais sorteia corte de cabelo e barba com visagista

A campanha inicia no dia 1º de agosto e segue até o dia 14 do mesmo mês

Cuidar de si faz bem. Partindo dessa premissa, a campanha do Dia dos Pais do Shopping Ponta Negra, traz a chance de obter uma consulta exclusiva, e corte de cabelo e barba, com um visagista.

A campanha, que inicia no dia 1º de agosto e segue até o dia 14 do mesmo mês, promete tornar o período ainda mais especial para clientes e pais.

A cada R$ 300,00 em compras realizadas nas lojas participantes, o consumidor ganha um kit de autocuidado exclusivo, e um número da sorte para concorrer a uma experiência na Barbearia Procópio.



O kit de autocuidado inclui um barbeador Dragão, um pente de madeira e um mini óleo finalizador. O presente é limitado a um kit por CPF, garantindo que todos tenham a oportunidade de ganhar.

Além disso, serão sorteados dez vouchers, cada um oferecendo uma experiência completa que inclui consulta com um visagista, corte de cabelo e serviços de barba.



A iniciativa busca incentivar os pais a levarem em conta que o autocuidado é uma questão de saúde e bem-estar.

“Hoje, há uma crescente conscientização de que todos, independentemente do gênero, podem e devem cuidar de sua aparência e bem-estar. A campanha do Dia dos Pais não só reconhece essa mudança, mas também promove uma mensagem positiva de que o autocuidado é uma expressão saudável de amor-próprio e autoestima”, afirma Priscila Furtado, gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra.

Como participar

Para participar, os clientes devem se dirigir ao Posto de Trocas no Piso L2, próximo à Vivara, onde poderão registrar suas compras e receber seus kits e números da sorte a fim de participar do sorteio que ocorrerá no dia 17 de agosto, com apuração dia 19 de agosto.

Visagismo

Os visagistas são profissionais especializados em analisar e valorizar as características individuais de cada pessoa.

Via técnicas de corte, barba e estilo, estes especialistas ajudam a realçar os traços positivos, oferecendo um atendimento personalizado que vai além da estética, contribuindo para o bem-estar geral.

De acordo com o Beto Pontes, CEO da Barbearia Procópio, o formato do corte ou como a barba é feita impacta no visual.

“O tipo de corte de cabelo e o tipo de barba traduzem a personalidade que você tem ou a personalidade que você quer transmitir”, afirma.

Segundo ele, o visagista, fazendo uso das técnicas corretas, com o conhecimento e experiência, consegue orientar e fazer a transição visual desejada pelo cliente.

“Antes, um bom corte era aquele que tinha um ‘acabamento primoroso’. Hoje, a questão é conseguir transmitir confiança, personalidade e individualidade através do visual”.

