Homem é perseguido e executado a tiros em Manaus

O caso ocorreu na rua Nikita Kruchev, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul

Um homem identificado como Douglas Evangelista Silvério, de 21 anos, foi perseguido por criminosos e executado a tiros na rua Nikita Kruchev, no bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus, nesta segunda-feira (5).

Segundo informações da polícia, o homem estava andando pela rua quando foi surpreendido por atiradores, ele tentou fugir mas foi alcançado por eles, em seguida foi executado a tiros.

Moradores relataram que ouviram os disparos de arma de fogo e quando foram ver, se depararam com o corpo do homem jogado no chão.

Não há informações da motivação do crime.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.