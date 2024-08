Amazonense Pedro Nunes fica de fora da final no lançamento de dardo nas Olimpíadas de Paris

Apesar de sua determinação e preparação intensa, Nunes não conseguiu garantir um lugar na final do lançamento de dardo

O atleta amazonense Pedro Nunes enfrentou um desafio significativo durante as Olimpíadas de Paris, na modalidade de lançamento de dardo, nesta segunda-feira (5). Apesar de sua determinação e preparação intensa, Nunes não conseguiu garantir um lugar na final após não atingir a marca necessária durante a fase classificatória.

O atleta alcançou sua melhor marca com um lançamento de 79,46 metros. Ele começou com 76,23 metros, melhorou para 79,46 metros na segunda tentativa e registrou 75,69 metros na última oportunidade. No entanto, a marca mínima exigida para avançar à final era de 84 metros, o que infelizmente deixou o atleta de Parintins fora da disputa.

Em entrevista à Cazé TV, concedida antes de saber que ficou de fora da final, Pedro disse que apesar do resultado, a experiência nas olimpíadas representa um ponto alto em sua trajetória esportiva.

“Eu esperava mais do resultado, mas a gente sabe que tem toda aquela primeira vez de sentir o clima da Olimpíada aqui. Acho que para mim foi um ano muito importante, conseguir essa vaga e poder representar o Brasil. A minha bateria foi muito forte, mas não vou dar desculpa aqui, eu vim representar aqui e ser feliz”, disse.

Mesmo não conseguindo se classificar, Pedro Nunes continua a ser um exemplo de dedicação e perseverança para seus colegas de equipe e fãs, inspirando outros atletas a perseguir seus sonhos olímpicos.

