Polícia identifica envolvidos em gerar confusão generalizada durante convenção em Coari

A confusão generalizada ocorreu no Centro Cultural de Coari, onde Adail Pinheiro, realizava o evento para confirmar sua candidatura à prefeitura do município

A equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, no interior do Amazonas, conseguiu identificar os responsáveis por um tumulto ocorrido durante uma convenção do partido Republicanos, na noite desta segunda-feira (5), no município.

O incidente resultou na prisão em flagrante de um suspeito de 18 anos pela Polícia Militar. As investigações da Polícia Civil continuam para localizar e prender os autores da ação.

A confusão generalizada ocorreu no Centro Cultural de Coari, onde o candidato Adail Pinheiro, realizava o evento para confirmar sua candidatura à prefeitura do município.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas que estavam participando da convenção partidária, desesperadas e correndo. Nas imagens é possível ver os apoiadores tentando se esconder dos vândalos.

De início, as pessoas relataram que houve um tiroteio no local, porém a polícia esclareceu que não houve troca de tiros, apenas invasão de vândalos no evento. Ainda de acordo com as autoridades, os homens que iniciaram a confusão estavam a mando de uma facção criminosa que atua na região.

A polícia continua os esforços para localizar e prender os demais autores do tumulto. Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante.

Em nota o Hospital regional de Coari, informou que entre as 20h e 22h, horário em que estava ocorrendo a convenção, houve 40 atendimentos de emergência, mas sem registro de pacientes feridos por armas de fogo.

“Os pacientes que procuraram assistência médica no hospital foram prontamente atendidos por equipes de profissionais de saúde. Eles apresentaram apenas lesões leves, sem gravidade aparente, não exigindo intervenção cirúrgica”.

Leia mais

VÍDEO: convenção de Adail Pinheiro é suspensa após confusão generalizada em Coari