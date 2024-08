Wilson Lima anuncia implementação de transplantes de fígado no Hospital Delphina Aziz

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (6), a implementação de procedimentos para transplantes de fígado no Hospital Delphina Aziz a partir de 2025.

A unidade de saúde estadual já é referência nas modalidades de transplantes renais e implantes cocleares, somando mais de 100 procedimentos de alta complexidade em um ano, desde o início da realização desse tipo de procedimento.

“Fazer um transplante renal era complexo para as famílias que precisavam se deslocar para um grande centro. Hoje é o que acontece com o transplante de fígado, que vamos implementar para que pacientes do Amazonas sejam submetidos a esse procedimento cirúrgico aqui. Isso é importante porque a recuperação do paciente ao lado da família e do ambiente em que ele já está acostumado seja de forma mais célere”, afirmou o governador.

A novidade foi anunciada pelo governador Wilson Lima durante cerimônia de comemoração de um ano de transplantes renais realizados no Hospital Delphina Aziz, na zona norte de Manaus. O procedimento, considerado pioneiro na rede pública estadual, teve a primeira cirurgia realizada em julho de 2023, e, desde então, somou mais de 90 transplantes de rins, tanto de doadores vivos quanto de pessoas falecidas.

Dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) apontam que 92 transplantes renais foram realizados no Hospital Delphina Aziz em um ano, sendo 84 com doadores vivos e oito procedimentos usando pessoas falecidas como doadores. Até hoje, nenhum transplantado sofreu rejeição ao procedimento e nenhum óbito foi registrado.

“O governador Wilson Lima vem, desde o início do mandato, fazendo investimentos na saúde. Hoje, o estado tem uma capacidade instalada em número de leitos, ambulâncias, uma carteira de exames e consultas com especialistas ampla”, destacou a secretária de Saúde, Nayara Maksoud.

O primeiro paciente que recebeu o transplante renal pela rede pública, Luciano Lopes, de 35 anos, participou do evento. Representando o grupo de transplantados na cerimônia, ele agradeceu o trabalho do Governo do Amazonas por mudar a vida de quem precisava de um novo órgão.

“Quero agradecer ao governador pela iniciativa de ter tantas pessoas salvas. Isso foi gratificante e muda vidas. Atrás do paciente tem uma família, tem um filho, uma esposa, uma mãe, não é só o paciente, não é só a história do paciente, tem muitas pessoas atrás de tudo isso”, ressaltou Luciano.

Reconhecimento

Durante a cerimônia, um grupo de profissionais que integram as equipes multidisciplinares do Hospital Delphina Aziz na área de transplantes recebeu certificados e troféus de reconhecimento pelo trabalho realizado em um ano. Os homenageados são de diversas áreas como técnicos de enfermagem, enfermeiros, médicos, psicólogos e assistentes sociais.

O evento contou com a participação dos deputados estaduais Mayara Pinheiro e Dr. Gomes, diretores da unidade de saúde e servidores do hospital.

Pioneirismo

O Hospital Delphina Aziz é pioneiro em transplantes renais na região Norte. O primeiro transplante de rim de doador vivo foi realizado em 5 de julho de 2023. Um ano depois, em 29 de junho de 2024, as equipes executaram o primeiro transplante renal com doador falecido, um marco importante que demonstra a evolução contínua das técnicas e a capacidade da equipe médica.

No dia 31 de julho de 2024, dois pacientes foram beneficiados com o transplante dos rins de um doador falecido. A cirurgia mais recente foi realizada no dia 1º de agosto.

