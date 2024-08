Deputados defendem políticas públicas efetivas para Centro Histórico de Manaus

O Centro de Manaus foi assunto na sessão plenária, nesta terça-feira (6), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Os deputados Rozenha (PMB) e Comandante Dan (Podemos) deram visibilidade à desordem pública que parece dominar a área central de Manaus.

Rozenha lembrou que há 38 mil postos de trabalho apenas entre a avenida 7 de Setembro e a orla do Rio Negro. “A insegurança está cada dia maior e obriga comerciantes a se mudarem”, enfatizou.

Ele repercutiu, ainda, a situação dos quarteirões do antigo quadrilátero comercial da Zona Franca de Manaus — Marcílio Dias, Guilherme Moreira e Dr. Moreira, hoje abandonados e com uma população expressiva de pessoas em situação de rua.

O deputado Comandante Dan, que preside a Comissão de Segurança Pública da Aleam, lembrou que os problemas vieram à tona nas duas Audiências Públicas realizadas pela Comissão sobre a situação do Centro, sendo a última em fevereiro deste ano, no auditório do Clube de Diretores Lojistas.

“Vimos que algumas situações chegaram a um extremo insustentável e que é necessário um choque de ordem emergencial e uma política pública efetiva, mais do mesmo será igual aos mesmos resultados que temos obtido, que não são os desejados”, completou Dan.

Ainda sobre o Centro, o deputado do Podemos informou que todas as providências acertadas nas audiências foram tomadas.

“O que vimos foi uma situação caótica apenas nas mãos da Polícia Militar e dos empresários, que estão fazendo o que podem, entretanto, sozinhos não conseguirão mudar aquele cenário, que está cada vez mais ocupado pelo tráfico. Não é só de polícia que o Centro precisa, é de urbanismo e mudança de uso do solo, para a reocupação”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Propostas para proteção de mulheres, crianças e adolescentes na Aleam

Na Aleam, roda de conversa expõe desafios da população negra