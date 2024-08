PF prende homem suspeito de estuprar 9 crianças em Manaus divulgar material na dark web

Um homem, que não teve o nome divulgado, foi preso por estuprar, pelo menos, nove crianças, além produzir, armazenar e divulgar material contendo abuso sexual infantil na dark web, em Manaus. Ele foi alvo da operação “Bogeyman” da Polícia Federal, realizada na terça-feira (6).

Segundo a PF, a investigação iniciou em novembro de 2023, após apreensão de material ilícito de um dos administradores de fóruns voltados à temática na internet. Com isso, buscas ativas com a utilização de softwares desenvolvidos pela própria PF, detectaram o alvo da operação.

Policiais federais confirmaram que, ao todo, o investigado praticou pelo menos 16 condutas de estupro de vulnerável, totalizando nove vítimas, quatro já identificadas, todas com relação de parentesco. No mesmo fórum da dark web, o investigado disponibilizava uma espécie de tutorial para a prática do crime sexual com crianças.

Durante a ação, a PF, acompanhada do Conselho Tutelar, realizou a identificação de três crianças presentes no momento da operação.

O preso deve responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção e distribuição de material de abuso sexual infantil, dentre outros elencados no Estatuto da Criança e do Adolescente e já se encontra a disposição da justiça.

A PF destaca que o Disque 100, referente ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, funciona diariamente, 24 horas por dia, incluindo sábados, domingos e feriados.

As ligações podem ser feitas de todo o Brasil por meio de discagem gratuita, de qualquer terminal telefônico fixo ou móvel (celular), bastando discar o número 100.

Leia mais

PF combate grupo criminoso em operação contra extração de minério ilegal no Amazonas

PF abre inquérito contra MBL por crime contra a honra de Lula