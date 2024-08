Inusitado: vídeo mostra ladrão furtando R$ 4,50 do caixa de ônibus

Bandido se esgueirou para surrupiar a cifra irrisória dentro do coletivo

Câmeras de segurança flagraram um furto inusitado dentro de um ônibus da empresa Marechal, na Rodoviária de Brasília Um ladrão se esgueirou dentro do coletivo para furtar apenas R$ 4,50.

O homem, ainda não identificado, chegou a passar a mão na bolsa do cobrador do ônibus. Como não havia objetos de valor, o item foi deixado nos fundos do coletivo.

O furto ocorreu após o motorista estacionar o ônibus e ir ao banheiro junto com o cobrador. O criminoso aproveitou a deixa e entrou discretamente no veículo, indo direto ao caixa e se pegar o dinheiro.

O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia (Área Central).

Ladrão invade ônibus e leva R$ 4,50 do caixa do veículo pic.twitter.com/RLyRhDXcMx — Portal Em Tempo (@portalemtempo) August 7, 2024

*Com informações do Metrópoles

Leia mais

Ladrão é baleado após anunciar assalto dentro de loja; VÍDEO

VÍDEO: ladrão rouba bolsa, é rendido por lutadores de jiu-jítsu e apanha de mulher

Com terçado, ladrão derruba mulher e criança de moto para roubar bolsa no AM; VÍDEO