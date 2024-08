Suspeitos de planejar atentado em show de Taylor Swift são presos

Dois suspeitos de planejar um atentado terrorista durante os shows que Taylor Swift vai realizar neste final de semana, em Viena, na Áustria, foram presos nesta quarta-feira (7).

Segundo vários veículos da imprensa internacional, a polícia encontrou substâncias químicas durante a operação, que levou a evacuação de várias casas por precaução.

Duas pessoas foram detidas, sendo que uma delas jurou lealdade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI). O jovem, de 19 anos, teria se radicalizado pela internet.

A segurança dos shows de Taylor Swift, programados para este final de semana, será reforçada significativamente para garantir a segurança do público, segundo um comunicado do chefe de polícia de Viena.

As apresentações da cantora estão programadas para acontecer no Ernst-Happel-Stadion, nos dias 8, 9 e 10 de agosto. Os ingressos para as apresentações estão esgotados.

