Homem é preso ao ser flagrado transportando macaco na AM-010

Um homem de 46 anos, que transportava um macaco sem a devida documentação legal, foi preso na tarde de terça-feira (6), na Rodovia AM-010.

A equipe policial do Batalhão Ambiental realizava patrulhamento naquela rodovia, quando foi acionada pelos PMs do Batalhão de Trânsito, informando que haviam abordado um carro e que o condutor estava com um primata, da espécie macaco-de-cheiro (saimiri sciureus), sem autorização legal.

Já no local, o homem foi preso e conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Manaus. O animal foi levado para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), para cuidados veterinários.

Crime Ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seus autores às penalidades previstas em lei.