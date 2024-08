Equipamentos eletrônicos avaliados em mais de R$ 2 milhões são apreendidos pela PC-AM

Mais de duas toneladas de equipamentos eletrônicos avaliados em mais de R$ 2 milhões foram apreendidos durante a Operação Sabre, na madrugada desta quarta-feira (7).

Na ocasião, Amaury Ambrósio da Silva e Victor Nascimento de Souza foram presos, e um adolescente de 16 anos foi apreendido na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus.

O delegado Cícero Túlio, titular do 1º DIP, explicou que a Operação Sabre faz parte de um trabalho de monitoramento realizado em relação aos membros de um grupo criminoso que atuava com pirataria nos leitos dos rios Negro e Solimões. A equipe da unidade policial iniciou as investigações após tomar conhecimento dos roubos cometidos pelos criminosos.

“Com as provas colhidas de que o grupo realizava assaltos em embarcações de carga oriundas dos portos da capital, iniciamos as investigações. Com o avanço, tomamos conhecimento de que, nesta madrugada, eles teriam atuado em mais um roubo de um barco que naufragava nas proximidades do município de Itacoatiara. Na ocasião, eles subtraíram centenas de produtos eletrônicos”, informou o delegado.

Segundo a autoridade policial, a partir das informações colhidas, foi iniciado o monitoramento, identificado o trajeto que fariam e confirmado que parte dos materiais subtraídos já estava sendo transportada para Manaus, no compartimento de um caminhão.

“Em campana, foi possível localizar e interceptar o veículo na Avenida Torquato Tapajós, zona norte. No momento, também foi encontrada em posse dos autores uma submetralhadora de fabricação artesanal”, explicou Cícero Túlio.

Amaury e Victor responderão por roubo majorado, associação criminosa, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e ficarão à disposição da Justiça.

Já o adolescente responderá por ato infracional análogo aos mesmos crimes, exceto corrupção de menores. Ele foi encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), e ficará à disposição do Juizado Infracional.

*Com informações da assessoria