VÍDEO: Incêndio atinge embarcação da Marinha no Amazonas

Uma embarcação da Marinha do Brasil pegou fogo na tarde desta quarta-feira (7), no interior do Amazonas. O fogo foi rapidamente controlado pela tripulação do navio e não houve feridos.

De acordo com informações de testemunhas, o incidente foi registrado por passageiros de uma lancha comercial que estava passando pela área. O incêndio ocorreu em um trecho do Rio Solimões, situado entre os municípios de Amaturá e São Paulo de Olivença.

Em nota, a Marinha informou que deslocou o Navio-Patrulha Fluvial “Roraima” e o Navio de Assistência Hospitalar “Carlos Chagas”, bem como a Agência Escola Flutuante “Mutirum III”, da Capitania dos Portos de Tabatinga, para a posição do acidente, onde prestarão apoio necessário à tripulação e ao navio que pegou fogo.