Amazonastur abre vaga de estágio com bolsa de R$ 640; saiba como participar

A Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur) está com inscrições abertas para processo seletivo de estagiários de graduação em Turismo e áreas afins.

A bolsa mensal é no valor de R$ 640. Além disso, os selecionados receberão auxílio-transporte no valor de R$ 198.

Os interessados em participar do processo seletivo devem enviar seus currículos para o e-mail [email protected], até segunda-feira (12).

Ao todo, são seis vagas disponíveis com jornada de estágio de 5 horas diárias. A carga horária deverá ser cumprida no turno matutino, das 8h às 13h e vespertino, das 13h às 18h. É desejável que os candidatos tenham fluência no idioma inglês.

Os estagiários selecionados serão lotados no Centro de Atendimento ao Turismo (CAT), do Centro e do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, desempenhando um papel fundamental no setor de turismo do Amazonas.

O processo seletivo é uma iniciativa da Amazonastur, que visa fomentar o desenvolvimento profissional de estudantes universitários, proporcionando uma experiência prática nas áreas do turismo e afins.

