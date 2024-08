VÍDEO: assaltantes quebram porta de loja e levam celulares na Zona Centro-Sul de Manaus

A câmera de segurança de uma loja de eletrônicos flagrou a ação criminosa de quatro assaltantes em um estabelecimento comercial na madrugada desta quinta-feira (8), na rua São Luís, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus.

No vídeo é possível ver que os suspeitos chegam ao local em motocicletas, de cara limpa. Em seguida, dois homens tentam forçar a entrada na loja com um alicate de corte de vergalhão. Após quebrar a corrente da loja, eles quebram o vidro e entram no estabelecimento.

Dentro do local, os suspeitos recolheram várias caixas de celulares da marca Apple. O Em Tempo entrou em contato com a loja e a gerente esclareceu que o valor total do prejuízo ainda não foi estimado. De acordo com a profissional, muitas caixas de iPhone foram levadas, mas não continham aparelho dentro, já que serviam para decoração.

Ainda de acordo com o estabelecimento, alguns seminovos foram levados, e a empresa já registrou Boletim de Ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).