Bárbara Domingos garante vaga na final do individual na ginástica rítmica

A brasileira Bárbara Domingos se classificou para a final individual da ginástica rítmica da Olimpíada de Paris. A competição que pode trazer o ouro para o Brasil na modalidade acontece na manhã de sexta-feira (9), a partir das 9h30.

Única brasileira na disputa, a curitibana participou da classificatória do individual geral na manhã desta quinta (8). Bárbara e as outras 23 atletas foram avaliadas em duas etapas: a primeira com bola e arco e a segunda com fita e maças.

Das 24 atletas, apenas dez ginastas se classificaram para a final da competição individual. Bárbara Domingos terminou as duas etapas na 8ª colocação.

Confira as notas:

Bola: 33.100

Arco: 34.750

Fita: 31.700

Maça: 30.200

Quem é Bárbara Domingos?

Nascida em Curitiba, Paraná, a ginasta brasileira iniciou a trajetória na modalidade aos seis anos, após uma breve passagem pela ginástica artística. Inspirada pelas irmãs mais velhas, Bárbara Domingos construiu uma carreira marcada por bons desempenhos em competições nacionais e internacionais.

Em 2018, ela participou do Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica e obteve a melhor posição já alcançada por uma ginasta brasileira: o 31º lugar. Nos Jogos Pan-Americanos de Lima 2019, Bárbara ganhou a medalha de prata no aparelho fita. Em 2021, no Campeonato Pan-Americano de Ginástica Rítmica realizado no Rio de Janeiro, brilhou com três ouros e uma prata. Ainda em 2021, no Campeonato Mundial, conquistou a 17ª posição, avançando para a 11ª colocação em 2023.

No ano passado, ela se tornou a primeira brasileira a integrar o grupo das 12 melhores no Campeonato Mundial, conquistando também ouro no individual geral nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, além de dois ouros nos aparelhos bola e fita e duas pratas nos aparelhos arco e maças. Este ano, no Pan-Americano de Ginástica Rítmica, a ginasta obteve ouro no individual geral e pratas nas apresentações com maças e fita.

