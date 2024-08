Dupla é presa com oxi, maconha e cocaína no interior do AM

Dois homens, de 22 e 30 anos, foram presos em posse de oxi, maconha e cocaína, na madrugada desta quinta-feira (8), no município de Manacapuru, interior do Amazonas.

Os policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na rua Barcelos, bairro Aparecida, quando visualizaram um homem em atitude suspeita. Na ocasião, ele fugiu para uma residência, onde mais dois suspeitos foram encontrados pelos policiais militares.

Durante as diligências, dois homens foram capturados e um conseguiu fugir. Com eles, os PMs apreenderam uma porção de oxi, uma porção de maconha do tipo skunk, uma porção de cocaína, uma motocicleta, uma balança de precisão, além de quatro aparelhos celulares, dois relógios, um cordão dourado e R$32 em espécie.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi conduzida para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru.

*Com informações da assessoria