Nova ocupação irregular é desmobilizada na Zona Leste de Manaus

Uma invasão na área verde da União, situada na avenida Flamboyant, bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, foi desmobilizada, nesta quinta-feira (8), após operação de reintegração de posse.

Essa é a sexta desmobilização deste ano, na área da Suframa, destinada às empresas. As outras operações ocorreram nos dias 31 de maio, 15 e 19 de junho, e 2 e 18 de julho de 2024, em outras localidades.

A nova ocupação irregular começou no mês de maio e desmatou uma área extensa, correspondendo a 22 hectares, na comparação, uma extensão que equivale a cerca de 20 campos de futebol.

Para retirar as pessoas do local, a operação de reintegração de posse precisou da cooperação entre forças municipais, estaduais e federal, mobilizando agentes da Polícia Federal, Justiça Federal, Polícia Militar (Rocam e do Batalhão de Choque), Polícia Civil, Cavalaria e órgãos ambientais do Estado e do município.

Antes da operação, os ocupantes da área protegida por Lei foram notificados com antecedência a deixar a localidade.

O terreno invadido é destinado à Suframa e, segundo o órgão, ele será utilizado para expansão do Polo Industrial de Manaus (PIM), com foco na geração de emprego e renda na Zona Franca de Manaus (ZFM).

De acordo com o superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, além de passar maior segurança aos investidores, a “devolução” do terreno à União tem como “pano de fundo” gerar emprego, renda, oportunidade, qualificação profissional e fomentar o desenvolvimento na região.

“É um espaço garantido por Lei para que novas empresas possam se instalar e para aquelas que planejam expandir os negócios. Ações como esta dão segurança a esses investidores e tendem, cada vez mais, a gerar emprego, renda, oportunidade, qualificação profissional e fomento ao desenvolvimento na região. Sem falar nos impactos ambientais causados pelas derrubadas das árvores e queimadas, que podem ser evitados”, salientou o superintendente.

