Japão dispara alerta de tsunami após terremoto

Terremoto atingiu a costa sul do Japão, levando à emissão de um alerta de tsunami. Especialistas analisam a situação

Autoridades emitiram um alerta de tsunami após um terremoto atingir a costa sul do Japão, nesta quinta-feira (8), conforme informado pela Agência Meteorológica do Japão (JMA).

O terremoto teve magnitude preliminar de 7,1 – a escala vai até 10. Até o momento, não foram registrados sinais imediatos de grandes danos.

Cerca de 50 centímetros de ondas de tsunami foram detectados em partes da costa sul de Kyushu e na ilha ao lado de Shiokuku, meia hora após o terremoto.

O fenômeno atingiu com maior intensidade a cidade de Nichinan e áreas nas proximidades da província de Miyazaki, em Kyushu, segundo o jornal The Guardian.

A magnitude do terremoto foi localizada na costa leste da ilha principal do Japão, Kyushu, a uma profundidade de cerca de 30 km (18,6 milhas).

O país está localizado no “anel de fogo” do Pacífico, uma linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, o que o torna mais propenso a terremotos.

Sismólogos se reuniram rapidamente em uma situação de emergência para analisar o terremoto e verificar se havia afetado o vale de Nankai, conhecido por ser a origem de terremotos devastadores no passado.

De acordo com operadores de usinas nucleares em Kyushu e Shikoku, foram realizadas verificações para identificar possíveis danos. Desde o grande terremoto e tsunami de março de 2011, que resultou no desastre nuclear de Fukushima, especialistas têm prestado mais atenção às áreas com usinas nucleares.

*Com informações do Metrópoles