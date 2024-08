Olimpíadas: Edival Pontes derrota espanhol e conquista bronze no taekwondo

Netinho, que havia caído nas oitavas, disputou as rodadas de repescagem e venceu a disputa pela medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris

O Brasil conquistou mais uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, agora no taekwondo. Em combate contra o espanhol Javier Pérez Polo, Edival Pontes, o “Netinho”, derrotou o rival por 2 rounds a 1.

No primeiro round, o brasileiro saiu em desvantagem, perdendo por 2 x 0, mas conseguiu virar para 3 x 2. No entanto, ele acabou pisando fora do octógono, dando o empate por 3 x 3 para o espanhol, mas levando o round por decisão dos árbitros.

No segundo round, Pérez Polo acertou um chute na cabeça de Netinho, e levou o período por 6 x 4, empatando o combate em 1 x 1.

O terceiro round foi o tudo ou nada entre Netinho e Pérez Polo. O brasileiro dominou o fim da luta e venceu o período por 4 x 3.

O brasileiro, que havia sido derrotado nas oitavas de final a competição, por Zaid Kareem, da Jordânia, e disputou a repescagem. Ele venceu o turco Hakan Receber, o que deu direito para que Edival disputasse o bronze.

O brasileiro de 26 anos é o terceiro atleta do país ao ir ao pódio na modalidade em Jogos Olímpicos. O paraibano entra no seleto time que conta com Natália Falavigna e Maicon Siqueira.

Este foi a oitava medalha de bronze do Brasil nos jogos de Paris. Ao todo, são 2 ouros, 5 pratas e 8 bronzes, totalizando 15 medalhas no total.

*Com informações do Metrópoles