Acidente com arraias aumentam com a estiagem e FVS alerta para prevenção

Com a estiagem em curso no Amazonas, aumentam os casos de acidentes com arraias. Nos últimos cinco anos, foram registrados 833 casos no estado, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Estado do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP).

Os acidentes geralmente acontecem quando as pessoas pisam no dorso do animal, que introduz o ferrão na vítima. As áreas mais afetadas são os pés, tornozelos e pernas.

Na estiagem, a redução do nível das águas pode elevar o risco de contato com esses animais, que costumam se deslocar para áreas pouco profundas. Por isso, é importante estar atento às mudanças no ambiente natural.

“Durante a estiagem, a diminuição do volume de água faz com que arraias se concentrem em áreas mais acessíveis, aumentando o risco de acidentes. É essencial que a população esteja ciente das precauções necessárias para minimizar os riscos e garantir a segurança”, destaca a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim.

Prevenção

De acordo com Elder Figueira, diretor de vigilância ambiental da FVS-RCP, a prevenção a esse tipo de acidente é um desafio já que a água dos rios faz parte do cotidiano de amazonenses ribeirinhos.

“A arraia é um animal que se camufla com a aparência do fundo do rio. Durante a estiagem, em que as pessoas acessam áreas, que costumeiramente ficam submersas, o ideal é redobrar os cuidados e manter a movimentação cuidadosa em áreas de água rasa, arrastando o pé no fundo do rio, pois o contato faz com que a arraia se desloque para outro local”, disse Elder.

Em caso de acidente com arraia, a orientação é lavar o local da picada com água morna, não usar remédios caseiros ou fazer torniquetes, e buscar imediatamente por atendimento médico no serviço de saúde mais próximo para evitar sequelas graves.

O acidente envolvendo arraias não é de notificação obrigatória, mas a FVS-RCP identificou casos registrados, pelas secretarias municipais de saúde, que demonstram a ocorrência desse tipo de acidentes em, pelo menos, 40 municípios do Amazonas de 2019 a 2023.

