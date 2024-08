Homem desiste de ser Ken humano e volta a ser frentista: ‘Não era eu’

Depois de três anos de fama, e 13,3 mil seguidores no Instagram, o paulistano Felipe Máximo, 20, desistiu de ser o “Ken Humano” e voltou a trabalhar como frentista em um posto de combustível em São Paulo.

Felipe resolveu deixar maquiagem e a caracterização do namorado da Barbie para assumir novos papeis: ele já trabalhou como auxiliar de pedreiro, de cozinha e atualmente é frentista.

Felipe chamou a atenção nas redes sociais por compartilhar sua transformação para se parecer com o boneco Ken.

Durante três anos, ele investiu na caracterização com maquiagem, lentes de contato, peruca e roupas usadas no seu dia a dia buscando se parecer com o personagem, porém, sem cirurgias.

Felipe revelou que a decisão de abandonar o personagem de Ken Humano foi motivada por um desejo de encontrar autenticidade em sua vida e devido à necessidade de buscar outras fontes de renda.