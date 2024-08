Isaquias Queiroz garante medalha de prata na canoagem C1 1000m

Ouro em Tóquio 2020, baiano fez final de prova avassalador para sair do quinto lugar e buscar segundo lugar no pódio

Isaquias Queiroz acelerou nos metros finais no C1 1000m da canoagem de velocidade nas Olimpíadas de Paris 2024 e ganhou medalha de prata, nesta sexta-feira (9). Ouro em Tóquio 2020, o baiano não conseguiu repetir título da última edição dos Jogos, mas fez encerramento avassalador, saindo da quinta posição para buscar segundo lugar no pódio.

Queiroz, de Ubaitaba (BA), realizou uma primeira metade difícil na final, virando na quinta colocação. Como tinha feito na semifinal duas horas antes, apostou na força e velocidade que costuma exibir nas remadas em fim de prova e superou oponentes para conquistar quinta medalha em Olimpíadas. Tempo de 3min44seg33. Martin Fuksa, da República Tcheca, ficou com ouro (3min43seg16, novo recorde olímpico) e Serghei Tarnovschi, da Moldávia, completou pódio com bronze (3min44seg68).

Assim, o maior nome da canoagem de velocidade brasileira se iguala a Robert Scheidt e Torben Grael, da vela, com cinco pódios em Jogos Olímpicos. Líder desse ranking individual, Rebeca Andrade, da ginástica, ganhou quatro medalhas em Paris 2024 e totaliza seis.

A prata veio após frustração em Paris 2024. Nessa quinta (8), na final do C2 500m, ele e Jacky Godmann ficaram fora do pódio e terminaram prova na última e oitava posição. No C1 1000m, a grande prova do baiano, Queiroz chegou ao terceiro pódio seguido, após prata na Rio 2016 e ouro em Tóquio 2020.

