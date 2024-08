Giullia Penalber vence e vai disputar o bronze no wrestling nas olimpíadas

Brasileira venceu Sandra Paruszewski na categoria até 57kg no estilo livre e enfrenta chinesa Kexin Hong para fazer história

A brasileira Giullia Penalber venceu a alemã Sandra Paruszewski pela repescagem da categoria até 57kg do wrestling estilo livre e vai disputar o bronze inédito para o país nos Jogos Olímpicos de Paris. A adversária será a chinesa Kexin Hong. A disputa está prevista para as 14h30 desta sexta-feira.

Giullia superou a melhor colocação em Paris na modalidade: Rosângela Conceição ficou em oitavo lugar na categoria até 72kg de Pequim 2008.

A brasileira começou no controle da luta. A alemã levou a penalidade, não conseguiu pontuar em 30 segundos e Giullia ganhou o ponto no primeiro round.

Durante a luta, a brasileira aplicou o primeiro golpe logo no início do 2º round, abriu 5 a 0 e conseguiu controlar bem as pegadas de Sandra Paruszewski. Faltando um minuto, Giullia conseguiu mais 2 pontos e consolidou a vitória em 7 a 0.

Giullia Penalber teve a segunda chance de brigar por medalha depois da vitória da moldava Anastasia Nichita sobre a chinesa Kexin Hong que a puxou para repescagem.

Ela estreou nos Jogos contra Rckaela Maree Ramos Aquino, de Guam. A brasileira derrubou a adversária rapidamente e emendou uma imobilização com a adversária de costas no chão. A posição garantiu a vitória rápida por encostamento.

Na sequência, enfrentou a moldava Anastasia Nichita, que venceu a alemã Sandra Paruszewski por 9 a 0 na pontuação. O combate entre Penalber e Nichita começou travado, as duas atletas travavam na postura e não desenvolviam a luta.

A brasileira chegou a tomar uma advertência por falta de combatividade, virou punição e um ponto. Na sequência, a moldava conseguiu derrubar a brasileira, conseguiu o encostamento e venceu.

*Com informações GE