Jaguatirica é resgatada de cativeiro após atacar criança indígena no AM

Um homem de 51 anos foi preso, na quinta-feira (9), por crimes ambientais e uma jaguatirica de 1 ano que vivia em cativeiro, foi resgatada após ter atacado uma criança indígena. A prisão aconteceu no bairro Marluá, no município de Barcelos, no interior do Amazonas.

Leia também: Invasão em área ambiental na Zona Norte de Manaus é desocupada

Conforme o delegado Rodrigo Monfroni, da 75ª DIP, o autor é funcionário de uma associação de agricultores e criava o animal em um cativeiro. O resgate do animal e a prisão do homem ocorreram após o animal atacar uma criança indígena.

“Recebemos a denúncia de que o animal havia atacado o filho de uma funcionária indígena da associação. Após o ocorrido, a criança foi socorrida e encaminhada à uma unidade hospitalar do município. Durante a averiguação desse fato, descobrimos que o animal silvestre vivia em cativeiro dentro de um quarto, na residência onde o homem morava”, disse o delegado.

Segundo o delegado Bruno Rafael Lima, que participou das diligências, o homem foi autuado em flagrante por crimes ambientais e, no local da prisão, também foram apreendidas uma arma de fogo calibre 16 e 17 galões com 50 litros de gasolina em local inapropriado.

Quanto a jaguatirica, será organizada uma logística para devolver o animal ao seu habitat natural.

Procedimentos

O homem responderá por crimes ambientais e ficará à disposição da Justiça.

Leia mais

Mãe e filha são presas com drogas, jabuti e arara-vermelha no interior do AM