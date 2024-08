Avião é abandonado com mais de meia tonelada de maconha na BR-174, no AM

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada, nesta quinta-feira (8), após receber uma denúncia anônima sobre o pouso de uma aeronave nas proximidades da BR-174, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com uma aeronave bimotor, que havia sido abandonada. Durante a inspeção, foi constatado que o avião estava carregado com 545,5 kg de maconha do tipo skunk. O piloto da aeronave não foi encontrado no local.

A droga apreendida foi encaminhada à Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.

