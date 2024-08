‘Me coloca nesse avião’, pediu passageiro que perdeu voo de aeronave que caiu em SP

Um homem que perdeu o voo no avião que caiu em Vinhedo, São Paulo, na tarde desta sexta-feira (9), contou que insistiu para que o colocassem no voo.

“Me disseram: ‘Rapaz, você não entra nesse avião, porque já passou do limite do embarque’. Eu botei até um pressãozinha: ‘Moço, me coloca nesse avião, eu tenho que ir’, ai ele falou: ‘Não tem como, o que eu posso fazer é remarcar sua passagem'”, relatou.

Segundo o rapaz, foram cerca de 10 pessoas que erraram a companhia aérea, e por conta disso, não embarcaram no voo, que saiu do Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná. O avião tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

Estavam a bordo 58 passageiros e 4 tripulantes, segundo a Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, companhia aérea dona da aeronave. Não há sobreviventes, conforme a Prefeitura de Vinhedo.

“Graças a Deus, não aconteceu de nós entrarmos naquele avião. Nós não sabíamos que ia ser por essa empresa [Voe Pass], nós pensávamos que ia ser pela Latam, e a Latam estava fechada. Eu até cheguei cedo [no aeroporto] e fiquei esperando, esperando e nada.

Passageiro perdeu voo em avião que caiu em Vinhedo — Foto: Reprodução

‘Ele salvou minha vida’, diz outro passageiro

Outro passageiro, que também perdeu o voo, relata que chegou a discutir com um funcionário para que pudesse embarcar, porém a solicitação foi negada. Ele considera que o funcionário o salvou da tragédia.

Ele conta que perdeu o voo porque confundiu as companhias aéreas: o voo era da Voepass e ele achou que era da Latam.

“Eu cheguei aqui às 9h40 e a Latam estava fechada. Quando eu cheguei aqui fiquei esperando para ver se abria, normalmente o aeroporto sempre tem alguém no guichê, mas não tinha ninguém. Esperei e o microfone não falou nada. Quando desci, fiquei esperando, quando deu 10h41, discuti com ele [funcionário], ele salvou minha vida. Ele fez o trabalho dele”, informou o passageiro.

*Com informações do g1