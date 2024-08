Embaixadora expulsa do Brasil é nomeada ministra na Nicarágua

A ex-embaixadora da Nicarágua Fulvia Castro expulsa do Brasil, nessa quinta-feira (8), será nomeada ministra do governo do presidente Daniel Ortega, segundo o governo nicaraguense.

O afastamento da embaixadora aconteceu como forma de retaliação à expulsão do embaixador brasileiro em Manágua.

À frente da diplomacia nicaraguense no Brasil por cerca de três meses, Fulvia Castro será ministra de Economia Familiar, de acordo com a vice-presidente da Nicarágua, Rosario Murillo, também esposa de Ortega.

Na quarta-feira (7), Breno Souza da Costa, até então embaixador do Brasil em Manágua, foi expulso após não comparecer à celebração oficial dos 45 anos da Revolução Sandinista. O presidente nicaraguense, Daniel Ortega, é um ex-guerrilheiro do movimento.

De acordo com o Itamaraty, o embaixador brasileiro foi instruído a não comparecer ao evento porque, em abril, o Brasil congelou as relações com a Nicarágua pelo período de um ano em retaliação à prisão de padres e bispos no país.

Ortega se negou a soltar um bispo após o Vaticano solicitar sua liberdade. O Brasil mediava as negociações.

