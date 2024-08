VoePass abre canal 0800 para dar informações sobre acidente aéreo ocorrido em Vinhedo

A companhia aérea VoePass abriu um canal 24 horas para prestar informações sobre um acidente envolvendo o Voo 2283 — avião PS-VPB, nesta terça-feira (9), na região de Vinhedo (SP). A aeronave decolou de Cascavel (PR) com destino ao Aeroporto de Guarulhos, com 57 passageiros e quatro tripulantes a bordo.

A aeronave estava prevista para pousar às 13h50 no aeroporto de Guarulhos. De acordo com os bombeiros, o avião caiu na Rua João Edueta, 2.500, área residencial de Vinhedo.

Em nota, a VoePass informou que presta informações a todos os passageiros da companhia, familiares e colaboradores pelo telefone 0800 9419712, disponível 24h.

A empresa acrescentou ter acionado todos os meios para apoiar os envolvidos. “Não há ainda confirmação de como ocorreu o acidente nem da situação atual das pessoas que estavam a bordo”, explicou.

Aeroporto de Cascavel

A gestão do Aeroporto Regional de Cascavel informou que “aguarda informações da companhia aérea Passaredo, que, no momento, é o único órgão que detém informações oficiais.”

Segundo a administração do terminal, “uma operação padrão de emergência regida pela equipe do aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.”

*Com informações do Metrópoles