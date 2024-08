Caixa-preta do avião que caiu em Vinhedo é achada entre os destroços

A caixa-preta do avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP), nesta sexta-feira (9), foi localizada pelas equipes que atuam no rescaldo do acidente.

A informação foi confirmada pelo Secretário de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, durante coletiva de imprensa concedida nesta tarde. O secretário indicou que o equipamento está “aparentemente preservado”.

Derrite informou que peritos especializados em identificação dos corpos foram convocados para atuar no caso. Ele disse que a remoção será feita para a cidade de São Paulo, devido a melhores condições de trabalho.

“Tem setores que vão atender de maneira melhor, do que a regional de Campinas com antropologia legal e odontologia legal, já que em uma primeira análise, teremos dificuldades na identificação dos corpos, sendo que vamos ter que fazer isso de otura maneira”, explicou.

“Cenário é muito triste. Fazia muito tempo que não tínhamos um acidente aéreo”

Guilherme Derrite comentou o cenário no local e disse que há muitos anos não havia um acidente aéreo deste porte. Ele reforçou que irá pedir uma restrição aérea no momento em que os corpos começarem a ser removidos.

A investigação será conduzida pela polícia civil de Vinhedo, que já conta com uma força tarefa de mais de dez escrivães para trabalharem no inquérito.

*Com informações da CNN Brasil