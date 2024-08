Homem enciumado agride ex-namorada e esfaqueia amigo da vítima em Manaus

Um homem de 44 anos foi preso nesta sexta-feira (9), por lesão corporal no âmbito da violência doméstica contra sua ex-namorada, de 24 anos, em Manaus. Além disso, o homem responderá por tentativa de homicídio contra um jovem de 22 anos.

Os crimes ocorreram na terça-feira (6), quando o autor invadiu a casa da vítima, localizada na zona sul da capital amazonense.

De acordo com a delegada Kelene Passos, titular da DECCM Sul/Oeste, o homem não aceitava o término do relacionamento com a mulher e no dia do crime, ele entrou na casa dela, viu que ela estava com um amigo e motivado por ciúmes desferiu dois socos na região do rosto dela, lesionando sua testa e boca.

“Ao ver a amiga sendo agredida, o rapaz tentou cessar as agressões, porém, sem sucesso, pois o indivíduo em posse de uma faca, desferiu cerca de três golpes contra ele, empreendendo fuga do local, mas antes de sair avisou que voltaria para matar a ex-namorada”, relatou a delegada.

Conforme a autoridade policial, após a ação criminosa, a mulher compareceu à delegacia para denunciar o infrator. Ela também informou que possuía uma medida protetiva contra o homem. De imediato, as diligências iniciaram para localizar e prender o autor.

“O homem passou a ser procurado e, após repercussão do caso, ele compareceu à sede da DECCM sul/oeste, na presença de um advogado, para responder pelos seus atos, momento em que o mandado de prisão preventiva expedido em seu nome foi cumprido”, pontuou a delegada.

O homem responderá por lesão corporal em contexto de violência doméstica, tentativa de feminicídio e homicídio. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria