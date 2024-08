Pai e filha de três anos estão entre as vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP)

Entre as 62 vítimas do acidente aéreo com o avião da Voepass, ocorrido na sexta-feira (09), estão Rafael Fernando dos Santos e Liz Ibba dos Santos. Pai e filha viajavam de Cascavel, interior do Paraná, para Guarulhos, em São Paulo.

Rafael tinha 41 anos e era servidor do Ministério Público de Santa Catarina. A menina Liz tinha apenas três anos e era filha de Rafael com uma jornalista de Cascavel. Na nota emitida pelo MP, há a informação sobre a carreira de Rafael. “Iniciou sua trajetória no Ministério Público de Santa Catarina em 2009, como Programador de Computador. Desde então fazia parte da equipe da Gerência de Sistemas de Informação, da Coordenadoria de Tecnologia da Informação (COTEC)”.

Identificação das vítimas

O tenente-coronel Emerson Massera, porta-voz Polícia Militar de São Paulo, afirmou, na sexta-feira (9), que a identificação dos corpos das vítimas da queda do avião em Vinhedo, no interior paulista, “deve se estender por dias”. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa ao lado do local onde o acidente aconteceu.

“Pelo que a gente pode ver preliminarmente ali, a identificação dos corpos não vai ser uma tarefa muito fácil”, apontou o tenente.

Segundo Massera, a preocupação das autoridades é tanto com a localização dos corpos quanto com a avaliação das causas do acidente.

