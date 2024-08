Adolescente é estuprada após aceitar carona de conhecido da família no interior do AM

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante na sexta-feira (9), por estupro de vulnerável praticado contra uma adolescente de 14 anos, em Humaitá, interior do Amazonas. O crime ocorreu durante a madrugada de sexta e o autor foi preso em menos de 10 horas após a ação criminosa.

De acordo com a delegada Wagna Costa, titular da DEP Humaitá, na ocasião do crime, a vítima estava caminhado por uma rua indo para sua casa, quando o infrator se aproximou em uma motocicleta e ofereceu uma carona. Ela aceitou, tendo em vista que ele era conhecido de sua família, além disso ela o viu entregando cartões de mensagens bíblicas no bairro, aparentando ser uma boa pessoa.

“No entanto, o homem mudou a rota do veículo e levou a adolescente para o anel viário do município, onde a violentou sexualmente. Após cometer o crime, ele a deixou no local, sendo encontrada posteriormente por um morador, que prestou socorro” explicou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, as diligências iniciaram logo após os policiais tomarem conhecimento da ação criminosa. A vítima passou algumas informações à polícia, que conseguiu identificar o autor do abuso sexual. Com base nisso, as equipes passaram a realizar buscas e o localizaram no bairro Divino Pranto.

O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Também foi representada à Justiça pela sua prisão preventiva. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria