Homens são presos por envolvimento em furtos de veículos em Manaus

Suspeitos não têm ligação um com o outro e eram investigados em procedimentos distintos

Dois homens foram presos por envolvimento em furtos de veículos em Manaus, durante a última quinta-feira (8).

Os presos foram identificados como Elias dos Santos Silva, de 28 anos, e Tiago de Magalhães Gomes, de 24, e a prisões ocorreram nos bairros Colônia Terra Nova e Flores, zona norte e centro-sul, respectivamente.

Segundo o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, os indivíduos não têm ligação um com o outro e eram investigados em procedimentos distintos.

“Elias tem participação no furto de um carro Nissan March. O veículo foi apreendido pela equipe de investigação em outra oportunidade, mas foi a partir disso que chegamos até a identidade do indivíduo”, disse o delegado.

Conforme o delegado, Tiago é um dos autores do furto de um carro da marca Volkswagen. Também foi a partir da apreensão do veículo que os policiais civis da DERFV chegaram ao paradeiro do infrator.

Elias dos Santos Silva e Tiago de Magalhães Gomes responderão por furto e ficarão à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria