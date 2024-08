Motociclista fica ferido após colidir com carro em Manaus

Um motociclista identificado como Ivan Guimarães da Silva, de 33 anos, ficou gravemente ferido após colidir com um carro em um acidente de trânsito no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, durante a noite de sexta-feira (9).

De acordo com testemunhas, a motorista do carro modelo Fiat Idea, não percebeu a aproximação do motociclista quando fazia um retorno, e ambos os veículos acabaram colidindo. Com o impacto, Ivan foi arremessado em via pública.

Com múltiplas fraturas, a vítima estava inconsciente quando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local para fazer os primeiros socorros. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, mas não há informações sobre seu estado de saúde.