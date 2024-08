Aprovados no concurso da Semsa são convocados para posse em vagas remanescentes

Trinta e dois candidatos aprovados no concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), da Prefeitura de Manaus, estão sendo convocados para procedimentos de posse. O chamamento visa o provimento de vagas remanescentes e abrange profissionais de categorias diversas, de níveis fundamental, médio, médio técnico e superior, que devem comparecer na sede da secretaria, na zona Centro-Sul, até o dia 9 de setembro.

Os convocados, aprovados no concurso público da saúde municipal, foram nomeados mediante decreto publicado na edição nº 5.885, da quinta-feira, 8/8, do Diário Oficial do Município (DOM). A convocação, a 18ª referente ao Edital 002/2021 do certame, consta de decreto na edição nº 5.886, da sexta-feira (9), do periódico oficial. As publicações estão disponíveis para consulta on-line, pelo site dom.manaus.am.gov.br.

A convocação abrange 15 aprovados para os cargos de assistente em administração, sendo dez no regime de trabalho de 40 horas semanais e cinco no de 30 horas semanais; programador de computador (1); motorista de autos (2); técnico em enfermagem, dos quais dois em regime de 40 horas semanais e cinco no de 30 horas semanais; técnico em patologia clínica (1); enfermeiro geral (5); e nutricionista (1).

Conforme o edital de convocação, os profissionais devem, inicialmente, acessar o site pssemsa.manaus.am.gov.br e efetuar o cadastro on-line dos documentos exigidos para a posse, a serem avaliados pela unidade responsável de Recursos Humanos da Semsa.

A lista de documentos consta nos anexos do ato de convocação e inclui, entre outros, documento oficial de identificação, CPF, comprovante de residência (água, luz ou telefone), foto 3×4, certidões negativas de antecedentes criminais da Justiça federal e estadual, registro no conselho profissional (para cargos de nível superior) e comprovante de imunização contra a Covid-19 com esquema vacinal completo.

Após o cadastro on-line, os convocados devem se dirigir, munidos de documento de identidade e CPF, ao auditório Dr. Deodato de Miranda Leão, na sede da Semsa, para orientação quanto aos procedimentos admissionais e checagem de requisitos. A secretaria fica situada no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul, com acesso pela avenida Maceió, nº 160. O prazo para comparecimento dos profissionais vai até o dia 9 de setembro.

Certame

O concurso público da Semsa ofertou 2.001 vagas para cargos de níveis superior, médio e médio técnico, distribuídas em três editais. Até o último mês de julho, todos os aprovados dentro do total de vagas do certame já haviam sido convocados para posse.

A atual convocação visa prover vagas remanescentes, decorrentes da desistência de aprovados em colocação superior ou da exoneração de servidores admitidos por meio do concurso vigente. Com o chamado, chega a 2.660 o total de candidatos nomeados, dos quais 2.012 foram empossados e 1.750 estão em exercício nas unidades do órgão municipal de saúde.

