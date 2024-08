Brasil garante medalha de prata após perder para o EUA na final do futebol feminino

Assim como em 2004 e 2008, o Brasil teve a oportunidade de conquistar, em Paris 2024, a inédita medalha de ouro no futebol feminino. Porém, assim como em 2004 e 2008, o adversário na decisão olímpica foi a equipe dos Estados Unidos, maior potência da modalidade, e o desfecho desta vez foi exatamente o mesmo.

A Seleção Brasileira foi derrotada pelas estadunidenses por 1 a 0 neste sábado (10), no Parc des Princes, e somou sua terceira prata no futebol das mulheres. Dos cinco títulos das norte-americanas em Olimpíadas, três foram contra o Brasil.

Mallory Swanson, aos 12 minutos do segundo tempo, marcou o gol que deu o pentacampeonato às comandadas da treinadora Emma Hayes.

A derrota para os Estados Unidos marcou a despedida de Marta dos Jogos Olímpicos, e um provável adeus da equipe nacional. A camisa 10, que esteve suspensa nas quartas e na semifinal depois da expulsão contra a Espanha na fase de grupos, ficou à disposição do técnico Arthur Elias, que optou por iniciar a final com a jogadora de 38 anos no banco.

Aos 16 minutos da etapa final, já em desvantagem no placar, Elias mandou Marta a campo. Mas a meia-atacante não conseguiu evitar o vice-campeonato.

Em sua sexta Olimpíada com a camisa da Seleção Brasileira, a atleta eleita seis vezes melhor do mundo faturou a sua terceira medalha de prata. É a única jogadora de futebol do país com tal recorde.

No adeus aos Jogos, junta-se à ginasta Rebeca Andrade, à levantadora Fofão e à judoca Mayra Aguiar como uma das brasileiras com pelo menos três pódios olímpicos na carreira. Mas despede-se sem o ouro, que por três vezes esteve tão perto.

Neste sábado, o Brasil foi melhor que os Estados Unidos no primeiro tempo. Ludmila teve chance de abrir o placar logo no início da partida, aos 2 minutos, porém finalizou no meio do gol e facilitou a defesa de Alyssa Naeher.

Com mais posse de bola que as norte-americanas, a equipe de Arthur Elias continuou ameaçando a meta de Naeher com cruzamentos para a área, mas que não encontraram a finalização. Gabi Portilho, já no fim da etapa inicial, desviou cruzamento da direita e forçou mais uma defesa de Naeher.

O segundo tempo já teve outra característica. Sem conseguir ficar com a bola, o Brasil viu os Estados Unidos dominarem a posse e impedirem as brasileiras de criar oportunidades.

Aos 12 minutos, em um erro de saída de bola da Seleção, as estadunidenses saíram com velocidade em direção ao ataque e acionaram Mallory Swanson. A atacante recebeu cara a cara com Lorena e finalizou com tranquilidade no canto, para marcar e dar aos EUA a medalha de ouro.

Sem pódio na Rio 2016 e bronze em Tóquio 2020, a seleção americana volta a conquistar um ouro pela primeira vez desde Londres 2012. Além da conquista na Inglaterra, o país também foi campeão do futebol feminino em Atlanta 1996, Atenas 2004 e Pequim 2008.

*Com informações da CNN Brasil